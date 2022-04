Das Team um Professorin Rong Xu errechnete für die Zeit der Dominanz von Delta relativ stabile Inzidenzen von etwa 750 bis 1.000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. [In der Studie werden die Inzidenzen pro Tag und 1.000 Einwohner angegeben, wir haben sie hier zur besseren Vergleichbarkeit in die in Deutschland gängige Form umgerechnet, Anm. MDR Wissen.] Mit Beginn der Omikron-Welle stiegen diese Zahlen im Dezember auf 7-Tages-Inzidenzen von 1.700 bis 4.000 an und erreichten im Januar mit bis zu 6.000 Neuinfektionen ihren Höhepunkt.