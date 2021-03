Die Corona-Pandemie hat weltweit bislang über 2,5 Millionen Menschen das Leben gekostet. Bildrechte: MDR/dpa

"Mutter, warum verletzt Du mich? Ich habe nur Liebe für Dich." Die nordamerikanischen Ureinwohner in Kanada, die First Nation, flehen Mutter Erde in einem Stammestreffen an. Die Zerstörung der Natur, in der Anrufung von Mutter Erde lyrisch verdichtet, bewegt die First Nation tief. Auch Kanada mit seinen grenzenlosen Wäldern, Flüssen und Seen ist von der Corona-Pandemie nicht verschont worden. Obwohl hier nur vier Menschen auf einem Quadratkilometer leben – in Deutschland sind es 233 – waren bislang über 900.000 Kanadier infiziert. Mehr als 22.000 Menschen starben.