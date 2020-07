Auch wenn es schwierig ist, exakte Vorhersagen zu machen: Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass die Geburtenraten fallen werden. Zumindest in der nächsten Zeit und in Ländern mit hohen Einkommen.

Die Wissenschaftler führen dafür mehrere Gründe an. Zum einen könnte es durch den langen Lockdown Umwälzungen bei der Organisation des Familienlebens geben, etwa durch die wieder verstärkte heimische Betreuung von Kindern. Zum anderen führen die düsteren wirtschaftlichen Aussichten dazu, dass der Kinderwunsch bei Paaren nach hinten gestellt wird. Gerade in reicheren Gesellschaften verstärkt sich dieser Trend noch dadurch, dass sie durch die fehlenden Geburten dann noch schneller altern, was weitere demographische Probleme mit sich bringt - etwa bei der Finanzierung der Renten.



In Entwicklungs- und Schwellenländern werden die Geburtenraten dagegen vor allem von Entwicklungen wie Urbanisierung, ökonomischer Fortschritt und der Berufstätigkeit von Frauen bestimmt. Bei ihnen dürfte sich die Corona-Pandemie daher nicht so negativ auf die Zahl der Geburten auswirken. Durch Schwierigkeiten bei der Familienplanung, etwa durch fehlende Verhütungsmittel, könnte es hier sogar einen kurzfristigen Anstieg der Geburten geben. Langfristig dürften sie sich aber auch diesem Gebiet den reicheren Ländern annähern.