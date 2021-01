Der Darm ist mit einer Oberfläche vom Ausmaß zweier Tennisplätze das größte Organ des Menschen, dessen Einfluss weit über die Verdauung hinausreicht. Er verfügt über mehr Abwehrzellen als Haut und Atemwege zusammen. Ist der Darm geschwächt, läuft auch das Immunsystem – übertragen formuliert – mit angezogener Handbremse. Umgekehrt führt eine Abwehrschwäche oft zu Verdauungsproblemen. Die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die zum Großteil im Darm sitzen, nennt sich "Mikrobiom". Jeder Mensch verfügt also über sein ganz persönliches eigenes Ökosystem an Mikroorganismen. Wird dies gestört – wie in der Natur auch – kann das empfindliche Folgen haben und zu vielen Krankheiten führen.

Wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eines internationalen Verbundes unter Federführung der University of Texas und der kanadischen University of British Columbia herausfanden, kann die Corona-Pandemie das menschliche Ökosystem der Mikroorganismen empfindlich und nachhaltig beeinträchtigen. "Die Covid-19-Pandemie hat das Potenzial, das menschliche Mikrobiom in infizierten und nicht infizierten Individuen zu beeinflussen", schreiben die Forschenden in einer Studie. "Das kann langfristig einen erheblichen Einfluss auf die menschliche Gesundheit haben."