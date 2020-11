Medizin-Ethik Warum auch Corona-Skeptikern Intensivbetten zustehen

Was ist wenn Intensivbetten nicht mehr ausreichen? Dann muss der Arzt unter Umständen eine Entscheidung treffen, wer das Bett und die Behandlung bekommt. Ein Schweizer Gesundheitsökonom hat jetzt in der "Basler Zeitung" gefordert, dass Corona-Skeptikern in solchen Fällen kein Bett zustehen dürfte. Willy Oggier sagte: Wenn Menschen mutwillig Hygiene-Regeln missachten, dann müssten sie dafür Verantwortung übernehmen. Was ist von dem Vorschlag moralisch und rechtlich zu halten?