Wafaa Aljbawi ist Forscherin am Institute of Data Science an der Universität in Maastricht. Sie und ihre Kollegen haben eine Künstliche Intelligenz entwickelt, die in 89 Prozent der Fälle erkennen soll, ob eine Person mit Corona infiziert ist oder nicht. Das wäre eine kleine Sensation, denn damit liegt die Zuverlässigkeit der KI beim Nachweis von Covid-19-Infektionen deutlich über dem, was Corona-Schnelltests derzeit schaffen – deren Genauigkeit schwankt je nach Anbieter stark. In einer aktuellen Studie aus Bayern erkannte nur jeder dritte Schnelltest eine Omikron-Infektion.