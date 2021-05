Wer auf das ganze zermürbende Corona-Theater über Pfingsten keine Lust hat und einfach abschalten will, dem sei empfohlen: Verlasst die Städte und sonstige menschlichen Ansammlungen und geht dorthin, wo Ihr wirklich zur Ruhe kommt – in die Natur! Auch wenn man sich natürlich streng an die Regeln des Naturschutzes zu halten und geschützte Gebiete zu meiden hat, gibt es genügend schöne Flecken, an denen man viel entdecken kann.

Ein "Waldbad" für Gesundheit und Wohlbefinden

Vogelstimmen erkennen

Vogelsichtungen ganzjährig melden

Die mit "Bird-Net" identifizierten Vögel kann man auch gleich noch an das Citizen Sience-Projekt "eBird" weitermelden. Per App können bei "eBird" ganzjährig Vogelsichtungen eingetragen werden. Dabei muss ein Beobachtungsprotokoll ausgefüllt werden: Ob man zufällig Vögel gesehen oder an einem speziellen Ort gezielt nach ihnen gesucht hat? Wie lange man Vögel beobachtet hat, welche Entfernung man zurückgelegt hat, oder ob man ein festgelegtes Areal durchforstet hat?

Pflanzen erkennen mit Flora Incognita

Zeit der leuchtenden Nachtwolken

Ein leuchtender Nachthimmel. Bildrechte: NASA/Dave Hughes Auch nachts gibt es übrigens im Freien Erstaunliches zu entdecken. Gerade jetzt ist die Zeit der leuchtenden Nachtwolken angebrochen, bei Meteorologen auch NLC (Englisch: noctilucent clouds) genannt. Wer sie sehen will, muss zwischen Mai und August abends nach Sonnenunter- oder morgens vor Sonnenaufgang nach Nordwest (abends) oder Nordost (morgens) schauen. In etwa zwischen zehn und zwölf Uhr abends oder halb drei bis halb fünf am Morgen sind die Chancen am größten, das Phänomen zu erleben.

ISS am Nachthimmel beobachten

Mitte Mai lässt sich am Nachthimmel noch ein anderes Phänomen beobachten – und zwar ein menschgemachtes. Dann ist nämlich die beste Zeit zur Sichtung der Internationalen Raumstation ISS. Am 15. und 17. Mai gab es sogar fünf sichtbare Überflüge der fußballfeldgroßen Station. Und noch bis Ende Mai ist die ISS zu beobachten, wenn sie von der unter- oder aufgehenden Sonnen angestrahlt wird und dieses Licht reflektiert. Dabei erreicht die ISS beinahe die maximale Helligkeit der Venus. Und die ist nach Sonne und Mond das hellste Objekt am Himmel.

Also in diesem Sinne: Schöne, gesunde, gut duftende, wohlklingende, entdeckungsreiche und strahlend helle Pfingsten!