An der Uniklinik Jena wurden seit Beginn der Pandemie bis Dezember 2021 zehn solcher Fälle betreut, erzählt Kinderkardiologe Daniel Vilsen im Gespräch mit dem MDR THÜRINGEN JOURNAL. Allerdings seien die Zahlen massiv nach oben gegangen, allein in den letzten zwei Monaten habe man 12 Kinder mit PIMS behandelt. "Mehr als die Hälfte der Kinder wurden auf der Intensivstation behandelt, brauchten Herzunterstützung, und Medikamente, die Herz und Kreislauf unterstützen," schildert der Spezialist die Erfahrungen aus Jena. Todesfälle durch PIMS sind ihm zufolge nicht bekannt. In den USA werde dagegen von einer Mortaliät von ein bis zwei Prozent gesprochen, das heißt, dass dort ein relevanter Anteil an PIMS sterbe, berichtet der Kinderkardiologe in Jena.