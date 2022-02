Demnach sind wir gerade an einem interessanten Punkt angelangt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter, aber langsamer, für die vergangenen 24 Stunden wurde kein neuer Infektionsrekord festgestellt. Für die Grafik bedeutet das: Die Kurve beginnt damit, langsam abzuflachen. Mitte Februar soll der Höhepunkt erreicht werden. Ein Blick ins Kalendarium verrät, dass es also bald soweit ist. Aber wieso?

"Man muss bedenken, dass diese Omikron-Welle sehr viele Menschen infiziert, gleichzeitig ist ein Impfschutz in der Bevölkerung da und dann gibt es natürlich auch Herdenimmunitätseffekte", erklärt er Physiker Dirk Brockmann jetzt im Deutschlandfunk . Diese Effekte würden dazu führen, dass die Kurve nicht immer weiter steigt, sondern wieder runtergeht.

Brockmann leitet die Projektgruppe Epidemiologische Modellierung von Infektionskrankheiten am Robert Koch-Institut und ist demnach durchaus erfahren, was die Berechnung möglicher Pandemieverläufe betrifft. Wichtig für diese Berechnungen sind aber in der Breite valide Inzidenzzahlen, die auch damit zusammenhängen, wie gut die Laboranalysen die Realität widerspiegeln – sprich, ob sie schlichtweg hinterherkommen.