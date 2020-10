Gewissermaßen hat der Niederländer selbst Grenzen überwunden, zumindest eine innereuropäische. Am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ist er Direktor für Migration, Integration und Transnationalisierung und zudem Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität in Berlin. Zu Koopmans muss man wissen, dass er schon vor vier Jahren in den Fokus der Medien gelangte, teilweise auch in deutliche Kritik. Damals tendierte er in der Öffentlichkeit zu einer populistischen Darstellung seiner Studienergebnisse, vor allem was die Migration und Integration von Musliminnen und Muslimen betraf. Das brachte ihm u.a. Applaus bei der AfD und dem niederländischen Rechtspopulisten Geert Wilders ein – und den Unmut der versammelten studentischen Fachschaft, die sein Auftreten in der Öffentlichkeit scharf verurteilte und ihm Nationalismus vorwarf. Leere Stühle, fast leere Gänge am Flughafen Dresden. Bildrechte: imago images/Thomas Eisenhuth

Ein Geschmäckle hat es also, wenn sich Koopmans, ein Befürworter nackter Zahlen, zu einem Thema zu Wort meldet, das auch Grenzschließungen beinhaltet. Und so scheint auch der Titel seines Diskussionspapiers gleich ein wenig provokativ und passt zu dem, was man von Koopmans kennt: "Ein Virus, das keine Grenzen kennt?" fragt er rhetorisch in die wissenschaftliche Runde. Seine Beobachtungen bestätigen indes das, was bisher naheliegend erschien: Frankreich, Italien und die Vereinigten Staaten als Länder, die dem Reise- und Tourismusverkehr besonders ausgesetzt sind, seien auch von der Coronapandemie besonders stark betroffen. Zudem, so die Studie, wirke sich der Zeitpunkt eingeführter Reisebeschränkungen maßgeblich auf die Todesfallrate aus. Bei Ländern, die diese bereits vor Mitte März eingeführt haben, sei die Sterberate geschätzt 62 Prozent niedriger. Als positive Beispiele werden hier Australien, Israel und Tschechien genannt. Großbritannien, Frankreich und Brasilien hingegen hätten zu spät reagiert, Deutschland liege im Mittelfeld.

Beschränkung des Reiseverkehrs besonders zu Beginn der Pandemie wichtig

Die Untersuchung räumt allerdings auch ein, dass eine Quarantäne für Einreisende nachweislich zielführender sei als Einreiseverbote. Das sei darauf zurückzuführen, dass es bei Einreiseverboten zu viele Ausnahmen geben würde (zum Beispiel für zurückkehrende Bürger), Quarantäne sei in der Regel aber für alle gültig. Außerdem seien gezielte Einreiseverbote – zum Beispiel solche aus China, die Virologe Kekulé im Februar nahegelegt hat – zielführender als Verbote für alle Länder.

Das klingt alles klar und deutlich. Dass es das aber nicht ist, haben Forschende des Cochrane-Netzwerks bereits Anfang September gezeigt. Dazu hat das Team in einer Analyse vorliegende Studien aus verschiedenen Ländern ausgewertet, die die Wirksamkeit von Reisebeschränkungen vor allem in Bezug auf die Covid-19-Pandemie, aber auch auf Sars- und Mers-Ausbrüche untersucht haben. Dabei wurden Ergebnisse einbezogen, die auf echten Daten basieren und auf mathematischen Modellen. Unterm Strich ist das Fazit des Forschungsteams gemischt. Im April waren die europäischen Zwillingsstädte Gölitz und Zgorzelec so geteilt wie lange nicht. Begegnungen am provisorischen Grenzzaun … Bildrechte: imago images/photothek

So konnte zwar die Annahme untermauert werden, dass Beschränkungen des Reiseverkehrs zu Beginn einer Pandemie wirksam seien, die Zahl der Neuerkrankungen zu verringern. Mit deutlichen Schwankungen allerdings: Um 26 bis 90 Prozent könnte die Zahl der Erkrankungen reduziert werden. Auch Gesundheitschecks auf Covid-19-Symptome können beitragen, Erkrankte zu identifizieren und den Ausbruch zu verzögern. Die Ergebnisse solcher Studien würden sich aber beträchtlich voneinander unterscheiden, woraus die Autorinnen und Autoren eine große Unsicherheit schließen, wie viele an Covid-19 Erkrankte tatsächlich erkannt werden können. … waren im Juni nicht mehr notwendig, als die beiden Bürgermeister der Städte die Grenze wieder öffneten. Bildrechte: imago images/photothek

Die Sinnhaftigkeit der von Koopmans als besonders wirksam hervorgehobenen Quarantäne konnte die Studie nicht abschließend klären, da sie von zu vielen Faktoren abhängig sei – zum Beispiel, wie viele Menschen sich wirklich an diese Regel hielten. "Die Situation ist komplex und die Dynamik in der Natur der Pandemie sollte berücksichtig werden", resümieren die Forschenden. Und warnen damit vor einer Schwarz-Weiß-Sicht auf die Dinge. Reisebeschränkungen beträfen die Gesundheit und Gesellschaft in einer großen Bandbreite, "Entscheidungen müssen alle Vorteile und potenzielle Nachteile abwägen."

Kontaktbeschränkungen sind jetzt wichtig