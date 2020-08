Corona-Experiment Anmeldung für "Restart-19" noch bis Freitagnachmittag möglich

Nun wurde noch die Möglichkeit einer kurzfristigen Registrierung bis Freitag (21.08.2020) geschaffen. Dafür können die Interessenten am Donnerstag von 8 bis 20 Uhr oder am Freitag von 8 bis 16 Uhr persönlich an der Arena Leipzig erscheinen, wo dann am Sonnabend das Konzert von Tim Bendzko als Hauptteil des Experiments über die Bühne geht. Zuvor ist eine Registrierung auf der Website des Restart-19-Projekts nötig. Der dann zugesandte Link muss aktiviert und vor der Arena ein Abstrich gemacht werden.

Mit ein Grund für die relativ niedrige Teilnehmerzahl ist das Ablehnen von einigen Interessenten wegen bestimmter Ausschlusskriterien wie etwa dem zu hohen Alter. "Für uns steht die Sicherheit der Teilnehmer im Vordergrund", erklärt der Studienleiter Dr. Stefan Moritz von der Uni-Klinik Halle . Daher wurden alle Personen ausgeschlossen, die im Falle einer Infektion mit Covid-19 die Gefahr eines schweren Verlaufs hätten. Zu den Kriterien dafür gehören neben dem erhöhten Alter ein Body-Mass-Index von über 30 sowie Vorerkrankungen am Herz-Kreislauf-System oder an der Lunge.

Bei der Studie werden alle drei Übertragungswege von Sars-CoV-2 erforscht: Tröpfchen- und Schmierinfektion sowie Aerosole. Um die Gefährlichkeit einer Tröpfcheninfektion zu bestimmen, würden die Kontakte der einzelnen Teilnehmer zueinander gemessen, wie der Mediziner erklärt. Schmierinfektionen wiederum würden mit einem fluoreszierenden Händedesinfektionsmittel sichtbar gemacht, sodass im Nachgang sichtbar wird, welche Oberflächen besonders stark leuchten. Die Aerosole schließlich seien am schwierigsten zu messen. Dafür wird eine Computersimulation durchgeführt, in der die Luftströmungen in der Arena nachgestellt werden - inklusive 4.000 virtueller Probanden, die permanent Aerosole ausatmen.



"Um das Ganze zu verifizieren, werden wir während der Veranstaltung neun Kohlendioxid-Messer installieren, an denen wir unsere Computersimulationen überprüfen", erklärt Stefan Moritz. "Wir werden dann auch mal etwas Bühnennebel in die Arena einblasen, damit jeder sieht, wie sich Luft bewegt. Das hat aber nichts mit der eigentlichen Aerosol-Simulation zu tun."