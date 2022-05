Das Robert Koch-Institut hat den Status der Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung durch Covid-19 von der allerhöchsten Stufe herabgesenkt. Das war auch im vergangenen Jahr so, als es wärmer wurde, das Virus sich nicht mehr so stark ausbreitete und Infektions-, Patienten- sowie Todeszahlen sanken. Allerdings auf völlig anderem Niveau.

Zum Vergleich: Die aktuellen Infektionszahlen (Stand 9. Mai) sind etwa so hoch wie auf dem Höhepunkt der Delta-Welle im November, also deutlich höher als im Frühjahr 2021. Damals senkte das RKI den Gefährdungsstatus erst am 1. Juni, bei einer Inzidenz von unter 40. In diesem Jahr passierte dieser Schritt nun etwa vier Wochen früher bei einer Inzidenz von deutlich über 500 – wie passt das zusammen?