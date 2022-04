Omikron bleibt laut dem jüngsten RKI Wochenbericht weiterhin die klar dominierende Variante des Virus. Die Unterlinie BA.2 hatte dabei in der Woche bis zum 10. April einen Anteil von 95,3 Prozent an den neuen Infektionen, auf BA.1 entfielen weitere 4,3 Prozent. Nur 0,4 Prozent aller Infektionen wurden demnach durch andere Unterlinien ausgelöst. Ein Teil davon sind sogenannte Rekombinanten, also genetische Mischungen verschiedener Viruslinien.

BA.5 konnte nur 25 Mal nachgewiesen werden

Das zentrale Unterscheidungskriterium zwischen den verschiedenen Unterlinien von Omikron sind einzelne Aminosäuren im Spikeprotein, die sich jeweils unterscheiden. Die Einteilung sei sehr dynamisch, daher weist das RKI einzelne Unterlinien wie BA.4 und BA.5 noch nicht in den Tabellen seines Berichts aus. Der Anteil solcher Varianten ist allerdings auch verschwindend gering. BA.5 sei bislang nur 25 Mal nachgewiesen worden, davon sechs Mal in der Woche zwischen dem 4. und 10. April. Das entspricht einem Anteil von 0,2 Prozent. BA.4 könne derzeit gar nicht nachgewiesen werden.

Rekombinanten selten in Deutschland

Auch die verschiedenen, unter anderem in Großbritannien beschriebenen Mischlinien bleiben in Deutschland bislang ein Randphänomen. Die umgangssprachlich "Deltakron" genannte Kombination XD von Omikron- und Deltavariante konnte hierzulande nur ein einziges Mal in einem Labor erkannt werden. Auch die Rekombinanten der Omikronunterlinien BA.1. und BA.2 XE und XG tauchten nur ein-, beziehungsweise dreimal auf.

90 Nachweise der Rekombinante XM