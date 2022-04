In Südafrika hat offenbar eine exponentielle Ausbreitung der neuen Omikron-Unterlinien BA.4 und BA.5 begonnen. Das geht aus einem Newsbeitrag des Nature Magazins hervor, dem Berichte des "Centre of Epidemic Response and Innovations" (Ceri) der Universität Stellenbosch in Südafrika zugrunde liegen. Demnach habe der Anteil von BA.4 und BA.5 an den 500 in der ersten Märzwoche sequenzierten Coronagenomen noch bei 5 Prozent gelegen. Vier Wochen später sei dieser Anteil auf 50 Prozent gestiegen. In einem Tweet stellt der Virologe Christian Drosten fest, dass der R-Wert dieser Varianten derzeit bei 1,5 und damit im Bereich des exponentiellen Wachstums liege.