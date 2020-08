Viele Menschen, die am neuartigen Sars-Coronavirus-2 erkrankt sind, klagen über Geruchs- und Geschmacksverlust. In einigen Fällen leichter Verläufe der Covid-19 bleibt es bei diesen Symptomen. Mediziner um Patrizia Morbini, Pathologin an der Universität Pavia in Italien, haben jetzt zwei verstorbene Corona-Patienten obduziert, um herauszufinden, ob mit den Symptomen auch Schäden am Gewebe im Riechkomplex einhergehen. Ihre Ergebnisse schildern sie im Journal der American Medical Association (JAMA).