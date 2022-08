Im Fachblatt JAMA Network Open berichtet ein Team um Paul Drain von der Universität in Seattle von einer Reihe von Tests im Landkreis Kings County im US-Bundesstaat Washington. Dabei nahmen die Forscher bei insgesamt 802 Testpersonen jeweils zwei Abstrichproben und nutzten eine für einen Schnelltest (eingesetzt wurden zwei in den USA gängige Testmarken) und die andere für einen vergleichenden PCR-Test. Alle Teilnehmer hatten seit mindestens zwei Tagen Symptome der Infektion (Durchschnittsalter 37,3 Jahre, Frauenanteil 58,2 Prozent, Impfquote über den gesamten Zeitraum gemittelt 52,9 Prozent).

Die Forscher führten diese Vergleiche in insgesamt drei Testperioden durch, zunächst zwischen Februar und April 2021 (in der Zeit vor der Deltavariante), dann zwischen September und November 2021 (während der Dominanz von Delta) und schließlich zwischen Dezember 2021 und Januar 2022, also während des Beginns von Omikron.