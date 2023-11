Die in diesem Rahmen ermittelte 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am 8. November bei 1424 neuen Infektionen. Hochgerechnet auf die Bundesrepublik ergeben sich so rund 1,18 Millionen neue Coronafälle. Um das Coronageschehen bundesweit einschätzen zu können, untersuchen zahlreiche Kläranlagen in Deutschland das Abwasser auf eine Belastung mit Coronaviren. Da Infizierte die Viren auch durch ihren Darm ausscheiden, gilt die Viruslast im Klärwasser als guter Indikator für die Zirkulation von Viren. Laut dem RKI-Wochenbericht wurden seit Anfang Oktober in der Mehrheit der Abwasserproben steigende Viruslasten gefunden.