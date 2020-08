Dass das Coronavirus während der Schwangerschaft prinzipiell übertragen werden kann, haben britische Forscherinnen und Forscher bereits herausgefunden. Doch das passierte bisher nur in wenigen Einzelfällen. Aber was ist mit der Muttermilch? Diese Frage beantwortet eine neue Studie aus den USA.

Das Wichtigste zuerst: Bisher sind keine Fälle bekannt, dass sich Babys über die Muttermilch mit dem neuen Coronavirus infiziert haben. Und auch die neue Studie hat keine Hinweise darauf gefunden. Trotzdem, so die Forschenden, sind viele Schwangere verunsichert. "In Ermangelung von Daten haben einige mit Sars-CoV-2 infizierte Frauen beschlossen, überhaupt nicht zu stillen", sagte Studienautorin Dr. Grace Aldrovandi, Professorin für Pädiatrie an der UC Los Angeles. Diese Daten liefert nun die neue Forschungsarbeit.