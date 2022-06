Im Frühjahr 2021 hat eine schwere Nebenwirkung nach einer Covid-19-Impfung für große Verunsicherung gesorgt. Rund 70 Menschen in Deutschland erlitten eine schwere Thrombose, oft in der Sinusvene, einem Blutgefäß, das für die Versorgung des Gehirns zuständig ist. Mediziner der Universitätsklinik in Greifswald konnten zeigen, dass diese Blutgerinnsel durch sogenannte Autoantikörper entstanden waren, weil das Immunsystem falsch auf die Impfungen reagiert hatte. Diese Autoantikörper banden sich an PF4 Blutplättchen.