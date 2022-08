Das Robert Koch-Institut verzeichnet in seinem neuesten Covid-19-Wochenbericht einen deutlichen Rückgang neuer Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank in der letzten Juliwoche gegenüber der Vorwoche um 21 Prozent und zwar in allen Bundesländern und auch allen Altersgruppen. Am heutigen Freitag, den 5. August, liegt sie mit 432 zum ersten Mal seit langem wieder unterhalb der Marke von 500.

Die positive Entwicklung könnte eine Folge der Sommerferien sein, wegen der aktuell in den meisten Bundesländern die Schulen noch geschlossenen sind und ganze Unternehmen in den Betriebsferien sind. Andererseits könnte auch die aktuelle Omikron-Subvariante BA.5 ihr volles Potenzial bereits ausgereizt haben. Die Erbgutanalyse der untersuchten Stichproben zeigt, dass die Variante inzwischen für 92 Prozent aller Ansteckungen verantwortlich ist, und BA.2 und BA.4 mehr oder weniger völlig an den Rand gedrängt hat.

Neben Sars-CoV-2 zirkulieren auch Parainfluenza- und Rhinoviren