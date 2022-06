9-Euro-Ticket und Superspreader-Events an Pfingsten wahrscheinlich

Die warmen Frühsommertagen locken viele junge Menschen in Deutschland wieder zu Festivals und anderen großen Versammlungen. Dort werden kaum noch Masken getragen und auch in den dank 9-Euro-Ticket gut gefüllten Zügen ignorieren manche Fahrgäste die Tragepflicht, wenn das Zugpersonal aufgrund vieler Passagiere in den Gängen nicht mehr zum Kontrollieren kommt. Das macht eine neue Welle von Ansteckungen sehr wahrscheinlich.

Inwiefern Partys am Pfingstwochenende Superspreader-Events waren, dürfte erste im kommenden RKI-Wochenbericht zum Coronavirus am 17. Juni voll sichtbar werden, wenn die Inkubationszeit abgelaufen ist und Ansteckungen auch durch Testergebnisse bestätigt wurden. Der Modellierer Kai Nagel von der TU Berlin rechnet laut einem Bericht der gedruckten Ausgabe des Tagesspiegels damit, dass ab Mitte des Monats die Infektionszahlen wieder steigen werden. Mit Blick auf ein starkes Wachstum der Bahn-Passagierzahlen dank 9-Euro-Ticket sagte Nagel: "Dies spricht für eine Beibehaltung der Maskenpflicht dort."

Wie gefährlich könnte eine Sommerwelle werden?

Die meisten Experten sind allerdings noch nicht in Sorge, dass eine erneute Welle für das Gesundheitssystem zum Problem werden könnte. In Portugal, wo die Inzidenz aktuell bei hohen Werten um 1.500 Fällen pro Woche und 100.000 Einwohnern stagniert, liegt der Anteil von BA.5 laut einem Bericht des Handelsblatts bereits bei 87 Prozent. In Österreich gehen Experten laut der Tageszeitung Standard davon aus, dass BA.5 bis zum Ende des Monats die dominierende Virusvariante in dem Land geworden ist.