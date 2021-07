Die Forschenden des UFZ untersuchten für ihr Diskussionspapier das Wachstum der 15 größten deutschen Städte. Das Ergebnis: Nach einem zum Teil starken Wachstum in den 2010er-Jahren hatte sich der Einwohnerzugewinn schon 2018/19 abgeflacht. Im vergangenen Jahr kam er dann vollends zum Erliegen. "Corona war die Vollbremsung", erklärt Prof. Dieter Rink vom UFZ im Gespräch mit MDR WISSEN sehr bildlich. Denn durch die Pandemie verringerte sich die Zuwanderung nach Deutschland extrem – von der gerade die Großstädte zuvor profitiert hatten. Dazu verstärkte sich auch der Trend zur Suburbanisierung, also der Wanderung aus den Städten ins Umland. "Viele erleben jetzt, dass Homeoffice gar nicht so schlecht ist", nennt Prof. Rink einen der Gründe dafür.

So sind 2020 von den 15 größten Städten nur noch Leipzig, Hamburg und München nennenswert gewachsen. Alle anderen Metropolen sind in ihrer Einwohnerentwicklung entweder stagniert oder geschrumpft. Das gelte auch für kleinere ostdeutsche Großstädte, die in dem Diskussionspapier nicht erfasst wurden, wie Prof. Rink erläutert. Nur Potsdam konnte hier hinzugewinnen, von Chemnitz über Magdeburg bis Halle gab es dagegen erstmals seit vielen Jahren wieder größere Einwohnerverluste.



Interessant ist dabei der Fall Dresdens, das zwar ähnliche Voraussetzungen wie Leipzig hat, aber im Gegensatz zur Messestadt schon wieder schrumpft. Der Stadtsoziologe Rink erklärt dieses Phänomen vor allem mit der immer noch größeren Attraktivität der Pleißemetropole für Zuzügler, weil etwa die Mieten noch deutlich geringer sind als in Dresden.