Worin der Vorteil einer vierten Impfung mit dem angepassten Impfstoff liegt, erklärte Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie sowie derzeit Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung: In der Entwicklung der Virus-Varianten sei der große Sprung der vom Wildtyp zur Omikron-Variane BA.1. Insgesamt gebe es an den "1273 Perlenketten" im Spike-Protein an 30 Stellen Mutationen. Bei BA.4 und BA.5 seien es noch einmal drei Stellen mehr. Das habe einen Einfluss auf die Antikörper, die der Körper bilde, so Falk.

Alters-Empfehlung für vierte Impfung bleibt

Die Stiko hält an ihrer bisherigen Einschätzung fest, für welche Gruppen eine zweite Auffrischungsimpfung zu empfehlen ist: Das umfasse etwa alle Menschen ab 60 Jahren, Personen mit entsprechenden Vorerkrankungen bzw. Immunsupprimierte und Menschen, die in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen tätig sind. Insgesamt empfiehlt die Stiko nach wie vor vier Impfungen, falls eine dieser Indikationen vorliegt. Nur bei hochbetagten Personen und immunsupprimierten Personen mit schwacher Immunantwort könnte man ein fünftes Mal impfen, so Stiko-Mitglied Bogdan. Er erläuterte außerdem, dass es aktuell keinen Anlass gebe, die Altersgrenze zu ändern und auch Jüngeren Menschen die zweite Auffrischungsimpfung pauschal zu empfehlen. Denn das primäre Ziel sei es nach wie vor, schwere Infektionen, Hospitalisierung und Tod zu verhindern.

Ein gesunder junger Mensch unter 60, der dreimal geimpft worden ist, der braucht jetzt erst mal keine vierte Impfung. Daran ändert sich auch nichts durch die Zulassung und durch die Empfehlung der adaptierten Impfstoffe. Prof. Dr. Christian Bogdan

Bogdan bedauerte außerdem den Eindruck in der Öffentlichkeit, dass die Impfungen Corona-Infektionen komplett verhindert werden könnten, der auch durch ungünstige politische Äußerungen entstanden sei. "Das ist nicht das, worum es geht", sagte er, denn das sei irreal und nicht ohne Weiteres zu schaffen. "Natürlich hat jeder irgendwie den Traum einen Erreger zu eliminieren. Aber dazu ist SARS-CoV-2 das komplett falsche Virus", so Bogdan und ergänzt: Das Virus werde nicht verschwinden und wir werden uns auf kurz oder lang mit ihm arrangieren müssen.

In Hinblick auf die Kinderimpfung erklärte Bogdan, dass auch diese nicht dringender geworden sei. Lediglich Kinder, die etwa aufgrund einer Grunderkrankung gefährdet seien, könnten auch schon jetzt im Alter unter zwölf Jahren geimpft werden. Bei gesunden Kindern hingegen sieht er keine Notwendigkeit für eine Auffrischungsimpfung mit dem neuen Omikron-Impfstoff. Diese Gruppe sei ohnehin aufgrund der hohen Omikron-Infektionszahlen in weiten Teilen schon mit diesen Virus-Varianten in Kontakt gekommen und habe eine Immunität ausbilden können.

Stiko bemängelt Daten-Lage

Das Stiko-Mitglied und Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin am Universitätsklinikum Freiburg sowie Direktor von Cochrane Deutschland, Jörg Meerpohl, kritisiert jedoch die schwache Datenlage zu den angepassten Impfstoffen. Das Gremium habe deshalb seine Empfehlung anhand der zahlreichen Folgestudien zu den Wildtyp-Impfstoffen sowie der Erfahrungen damit ableiten müssen. Die Daten im Menschen zu den angepassten BA.1-Impfstoffen lieferten ein weiteres "Puzzlestück", so Meerpohl.

Reichen Daten aus Maus-Experimenten für eine Empfehlung? Bildrechte: imago/Jochen Tack Im Fall des auf die Varianten BA.4 und BA.5 angepassten Impfstoffs von Biontech/Pfizer lagen der Stiko tatsächlich nur Daten aus Experimenten an Mäusen vor, sagt der Erlanger Professor Bogdan. Da habe es in der Tat noch keine humanen Daten gegeben. In der Maus sei bei den Experimenten geschaut worden, ob analog zu den bisherigen Impfstoffen entsprechende Antikörper-Antworten ausgelöst wurden, erklärt er. Es gebe keinen Grund zur Annahme, dass das beim Menschen anders wäre. Dennoch sei es natürlich ein Schwachpunkt, dass keine Daten vom Menschen vorlägen und die Stiko könne das angesichts des Zeithorizonts der Entwicklung auch nicht nachvollziehen.