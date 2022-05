Die Ständige Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut hat am Dienstag eine neue Empfehlung zu Corona-Impfungen für 5- bis 11-jährige Kinder veröffentlicht. Waren die Covid-19-Impfungen bisher nur empfohlen für Kinder mit Vorerkrankungen und jene, die mit Angehörigen der Hochrisikogruppe zusammenleben, so haben die Experten nun nach sorgfältiger Begutachtung der in anderen Ländern gesammelten Daten die Impfempfehlung auf alle Kinder ausgedehnt.