Corona-Stillstand Bessere Luft und trotzdem mehr Feinstaub?

Die Zahlen sind eindeutig, sagt Andreas Richter vom Institut für Umweltphysik an der Universität Bremen. Über Deutschland und über weiten Teilen Europas ist die Stickstoffdioxid-Belastung im April um 30 Prozent geringer als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. "Wir sehen in allen betroffenen Ländern, also Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, systematische Abnahmen, die sich verstärkt haben. Nach den politischen Maßnahmen, die getroffen wurden."

Denn die Schadstoffkonzentration hängt von vielen Faktoren ab und kann regional oder lokal sehr unterschiedlich sein. Messungen, die das Umweltbundesamt (UBA) durchgeführt hat, führten genau zu diesem Ergebnis. In einer Stichprobe habe Dauerts Team in den vergangenen Wochen bereits alles gesehen: deutlich gesunkene und annähernd gleichgebliebene Schadstoffwerte, aber vereinzelt sogar gestiegene Werte.

Müsste nicht auch die Feinstaubkonzentration zurückgehen, wenn wegen Corona vieles still steht? Und wenn das nicht so ist, zeigt das dann nicht, dass Dieselfahrverbote Quatsch sind? Klingt nach einer großen Story, die auch immer noch durchs Netz geistert. Und tatsächlich gab es zum Beispiel in Bayern im März hohe Feinstaubwerte auch nach dem 23. März.



Die Realität ist - wie so oft - ein wenig komplizierter. Denn Feinstaub hat seine Ursachen nicht nur im Verkehr, sondern zum Beispiel auch in der privaten Nutzung von Kaminöfen oder in der Landwirtschaft. Gerade im Frühjahr entsteht er beim Düngen von Feldern. Daher sind die Feinstaubwerte derzeit mancherorts erhöht, obwohl die NO2-Konzentration gesunken ist.