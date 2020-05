Corona-Virus Sars-CoV-2 Mehr Anzeichen für Covid-19 als gedacht?

Die Welt puzzelt am Corona-Virus: An Medikamenten, an Nachweis-Tests, Impfstoffen und daran, Symptome für das Virus zu finden. Die Wissenschaft hat schon länger ein ein Auge auf die Haut als Covid-19-Indikator geworfen. In mehreren Studien tauchen Hautveränderungen unter den registrierten Symptomen auf. Spanien hat nun einen Katalog vorgelegt.