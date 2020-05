Professorin Andrea Sinz ist Expertin für Massenspektrometrie. Mit dieser Methode können die Massen von Atomen und Molekülen genau gemessen werden. Und es können offenbar auch die Bausteine des neuen Cornavirus in einer Speichelprobe gefunden werden. Das beschreiben Sinz und ihre Mitarbeiter in einem neuen Forschungsaufsatz. Noch ist nicht sicher, ob das Verfahren zuverlässig funktioniert. Sollte das aber der Fall sein, könnte es die bisher üblichen PCR-Tests ergänzen.

Bei einer Massenspektrometrie wird eine Probe in gasförmigen Zustand gebracht und in einem elektrischen Feld analysiert. So können die einzelnen Bestandteile unterschieden werden. Im Fall der Arbeit aus Halle haben die Wissenschaftler das mit einer Lösung getan, mit der an der Lungenkranheit Covid-19 infizierte Patienten gegurgelt hatten. Die Schwierigkeit: In der Probe fanden sich nur geringe Mengen Virusproteine, aber jede Menge Eiweiße vom Menschen.