Der französisch-österreichische Impfstoffhersteller Valneva hat heute die Zulassung seines Corona-Impfstoffs VLA2001 in Großbritannien mitgeteilt. Das auf abgetöteten Viren des Wildtyps von Sars-CoV-2 basierende Vakzin darf in UK damit an Erwachsene im Alter von 18 bis 50 Jahren ausgegeben werden. Nach der bedingten Zulassung durch die britische Behörde MHRA verhandelt Valneva aktuell mit der schottischen Regierung über die Lieferung von 25.000 Impfstoffdosen. Das rollierende Zulassungsverfahren der europäischen Arzneimittelagentur EMA läuft noch.

VLA2001 wird in zwei Dosen im Abstand von 28 Tagen verabreicht. Dem Impfstoff wurden die Verstärker Alum und CpG 1018 beigemischt. In den klinischen Versuchen habe die Impfung eine laut Valneva starke Immunantwort ausgelöst und im direkten Vergleich mit einem Vektorimpfstoff weniger Nebenwirkungen gehabt, so das Unternehmen in einer Mitteilung im vergangenen Herbst. Genaue Daten zum Niveau des Schutzes durch die Valneva Impfung sind bislang allerdings nicht bekannt.