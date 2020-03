Grundsätzlich können Krankheitserreger auch im Trinkwasser vorkommen. Selbst wenn dieses Lebensmittel in Deutschland streng kontrolliert und geschützt wird, sind vor allem veraltete Rohrsysteme in Häusern eine Gefahr für Verunreinigung, vor allem durch Bakterien. Auch natürliche Gewässer und Brunnenwasser können Keime enthalten. Im Schwimmbädern halten sich Mikroorganismen vor allem im feinen Sprühnebel von Wasserrutschen und Wasserfällen. Wird der eingeatmet, ist eine Infektion möglich. Das trifft auch auf Duschen und Autowaschanlagen zu. Besonders wohl in solcher Umgebung fühlen sich Salmonellen, Campylobacter und EHEC, die Durchfallerkrankungen auslösen und Legionellen und Pseumonaden, die grippeartige Symptome bis hin zur Lungenentzündung verursachen.

Für unser Trinkwasser gibt das Umweltbundesamt im Hinblick auf SARS-CoV-2 derzeit Entwarnung. Das Leitungswasser sei sehr gut gegen alle Viren, einschließlich des Coronavirus geschützt und könne bedenkenlos getrunken werden. Die Trinkwasseraufbereiter sorgten in einem mehrstufigen Verfahren dafür, dass möglichst alle Krankheitserreger und Schadstoffe aus dem Wasser entfernt würden. In Oberflächengewässern wie Seen und Flüssen kann das Virus zwar vorkommen, allerdings nur mit einer Überlebenschance von wenigen Stunden, so Virologe Alexander Kekulé.