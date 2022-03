Kompatibilität von Blutgruppen Es gibt vier Hauptblutgruppen und dazu den sogenannten Rhesusfaktor. Menschen, deren Blutkörperchen das Antigen A tragen gehören zur Blutgruppe A, die mit dem Antigen B zur Blutgruppe B, diejenigen mit beiden Antigenen zur Gruppe AB und diejenigen ohne diese Antigene zur Blutgruppe 0. (Positiv und negativ geben jeweils die An- beziehungsweise Abwesenheit des Rhesusfaktors an). Grundsätzlich sind Blutgruppen kompatibel, wenn das eigene Antigen übereinstimmt oder nicht vorhanden ist. Wer Blutgruppe A+ hat kann sein Blut an Menschen der Blutgruppe A+ und AB+ übertragen. Menschen mit Blutgruppe 0- können ihr Blut an alle anderen Blutgruppen übertragen, Menschen mit AB+ ausschließlich an andere Menschen mit AB+.