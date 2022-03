Gut drei Wochen ist Nuvaxovid, der Corona-Impfstoff von Novavax, nun in Deutschland verfügbar. Aber obwohl die zugrundeliegende Impfstofftechnologie lang etabliert, gentechnikfrei und wirksam ist, bleibt die Nachfrage verhalten. Weder ungeimpfte Pflegekräfte noch andere Impfskeptiker melden sich nun in großer Zahl zur Impfung an. Warum ist der von vielen angeblich lang erwartete Totimpfstoff ein Ladenhüter? War das Warten nur eine Ausrede? Darauf deuten Ergebnisse des Covid-19 Snapshot Monitorings (COSMO) hin.

Angebliches Warten auf Totimpfstoffe war nur eine Ausrede

Die Forscher der Universität Erfurt haben im Herbst ein ganz interessantes Experiment gemacht: Sie hatten Impfskeptiker am Telefon befragt und dabei in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe wurde gefragt, ob sie bereit sei, sich in sechs Monaten mit einem Totimpfstoff impfen zu lassen, sollte dieser verfügbar werden. Die andere Gruppe sollte sich vorstellen, dieser Totimpfstoff sei jetzt schon verfügbar und sich dann für oder gegen eine Impfung damit entscheiden. Ergebnis: Die Bereitschaft zur Impfung war nur dann einigermaßen erkennbar, wenn der Impfstoff noch Monate auf sich warten ließ.

Philipp Sprengholz, Forschender im Team der COSMO-Studie, schätzt, das angebliche Warten auf die auf traditionellen Technologien beruhenden Impfstoffe, war nur eine Ausrede, um nach Möglichkeit in Ruhe gelassen zu werden. Auch entsprach das geäußerte Vertrauen in den Totimpfstoff bestenfalls einem mittleren Wert zwischen Zustimmung und Ablehnung.

Stolz auf das Ungeimpftsein

Tatsächlich scheint den vielen Ungeimpften ziemlich gleichgültig zu sein, wie sicher, etabliert oder gut erforscht ein Corona Impfstoff ist. Sprengholz und seine Kolleginnen und Kollegen befragen auch immer wieder Menschen, die sagen, sie würden sich nicht impfen lassen, ganz egal was kommt. "Viele von denen sagen, dass sie stolz darauf sind, nicht geimpft zu sein. Sie fühlen sich verbunden mit anderen Personen, die nicht geimpft sind." Diese Menschen identifizierten sich mit ihrem Impfstatus, nimmt Sprengholz an. Außerdem reden sie nach eigenen Angaben darüber fast nur mit anderen Ungeimpften, da habe sich eine echte soziale Blase gebildet, was bemerkenswert sei, angesichts der Tatsache, wie wenig Ungeimpfte es noch gebe.

Hinzu kommt, die Risikowahrnehmung habe merklich abgenommen. "Inzwischen wird die Gefahr, die von einer Infektion ausgeht, die Sorgen und Ängste, die damit verbunden sind, deutlich niedriger eingeschätzt, als noch am Anfang des Jahres", sagt Sprengholz. Auch trügen weitere Lockerungen und Öffnungen dazu bei, dass man in vielen Bereichen gar keinen Impfnachweis mehr brauche. Die Kosten des Ungeimpftseins sinken also.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Zur Not kündigt man eben

Klar ist auch, die Ursachen dieser Spaltung liegen tiefer, als nur Angst vor möglichen Nebenwirkungen. Ungeimpfte trauen oft weder der Bundesregierung, noch dem Robert Koch-Institut oder der Wissenschaft und stehen auch ihren Hausärzten bestenfalls neutral gegenüber. Die COSMO-Forschenden empfehlen daher den Regierungen vor allem, mit ihren Pandemie-Maßnahmen lieber das Vertrauen der Geimpften zu erhalten, anstatt um das Vertrauen derjenigen zu kämpfen, die nicht mehr erreichbar sein wollen.

Sprengholz hält auch die Chancen für gering, dass einrichtungsbezogene Impfpflichten zu einer weiteren Steigerung der Impfungen beitragen. Denn einerseits glaubten die meisten der dadurch betroffenen Ungeimpften, dass diese Regeln am Ende in der eigenen Einrichtung doch nicht durchgesetzt würden. Und falls doch, schaue man sich eben nach einer neuen Arbeit um. Dass durch eine Impfung verwundbare Menschen wie Hochbetagte geschützt werden, das will von den Ungeimpften so gut wie keiner glauben.

Hoffen, dass die Kliniken nicht mehr überlastet werden