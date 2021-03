Seit Beginn der Pandemie wissen Experten: Das neue Coronavirus Sars-CoV-2 stammt aus dem Tierreich, höchstwahrscheinlich aus Fledermäusen. Früh war daher auch die Frage im Fokus: Können Menschen Corona an ihre Haustiere weitergeben und tragen Katzen und Hunde das Virus dann weiter? Bereits im Frühjahr 2020 wurden Fälle von Katzen, Hunden und in einem Fall auch von einem Tiger in einem New Yorker Zoo gemeldet, die sich bei Menschen mit Covid-19 angesteckt hatten. Die Infektionen galten allerdings meist als harmlos, die Gefahr für andere Menschen als gering. Doch das könnte sich mit dem Auftauchen der neuen Corona-Mutante B.1.1.7 nun ändern. Das Virus scheint nun nicht nur ansteckender für Menschen zu sein, sondern auch für deren Haustiere. Und dort löst es offenbar ernsthafte Herzprobleme aus.

Entzündungen an Herzmuskeln und in der Lunge

Wie das Magazin Science berichtet, beobachten Veterinäre aus Frankreich aktuell vermehrt Fälle von Hunden und Katzen, die in England mit Herzmuskelerkrankungen behandelt werden mussten. Offenbar gab es seit dem Auftauchen der neuen Corona-Variante einen scharfen Anstieg solcher Fälle in einer tiermedizinischen Klinik nahe London. Dort wuchs die Zahl der mit Myokarditis eingelieferten Hunde und Katzen zwischen Dezember und Februar von 1,4 auf 12,8 Prozent an.

Die Tiere hatten zuvor ihren Appetit verloren, waren lethargisch gewesen, hatten schnell geatmet und mitunter auch das Bewusstsein verloren. Bei den Untersuchungen zeigten sich Störungen des Herzrhythmus und Flüssigkeit in den Lungen, also ähnliche Symptome wie beim Menschen. Mit Hilfe von PCR- und Antikörpertests konnten bei mehreren Tieren eine Corona-Infektion festgestellt werden, bei allen handelte es sich um die B.1.1.7 Mutante. Auch Veterinäre aus den USA berichten von einem ähnlichen Fall in Texas. Dort war zunächst beim Tierbesitzer Corona festgestellt worden. Zwei Wochen später zeigten seien Tiere Symptome.

Kein erhöhtes Risiko für Haustierbesitzer