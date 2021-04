Einfach mal mit den Lieben ein bisschen skypen, via Zoom videochatten oder irgendwie anders mit Bewegtbild verbunden sein: So läßt sich am besten die soziale Distanz im Lockdown überbrücken - aber was naheliegend scheint, ist gar nicht so, erklärt Nicole Krämer, Professorin für Sozialpsychologie an der Uni Duisburg Essen.