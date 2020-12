Die Rechnung aus intensivmedizinischer Sicht ist einfach: Schon nach konservativen (eher niedrigen) Statistiken und Schätzungen landet jeder hundertste Infizierte nach etwa zehn bis zwölf Tagen auf der Intensivstation. Von den 22.046 neuen Infizierten wären das also rechnerisch mindestens 220, mit denen es Janssens und seine Kollegen auf Deutschlands Intensivstationen in etwa zwei Wochen zu tun bekommen. Und dann kommen ein Prozent der Neuinfizierten von morgen dazu, dann ein Prozent von übermorgen, und so weiter und so fort.