Eine neue Studie aus Israel bestätigt erneut den leichten zusätzlichen Nutzen einer vierten Impfdosis, diesmal für Beschäftigte in Kliniken und Krankenhäusern. Dort können sich Mitarbeiter seit Januar mit einer vierten Dosis des Impfstoffs von Biontech/Pfizer gegen Corona impfen lassen. In den Wochen nach dieser Impfdosis reduzierte sich das Risiko einer Durchbruchsinfektion mit Omikron um fast zwei Drittel.

Die in JAMA Network Open veröffentlichte Auswertung bezog insgesamt 29.611 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von elf israelischen Krankenhäusern ein (65 Prozent Frauen, Durchschnittsalter 44 Jahre). Diese hatten im August 2021 bereits die Booster-Impfung erhalten. Im Januar ließen sich davon 5.331 Personen ein viertes Mal impfen.

Die Studienautoren um Allon Moses verglichen dann, wer sich ab Tag acht nach der letzten Dosis trotz Impfung mit Omikron infizierte. In der Gruppe mit drei Impfungen betrog die Quote der Impfdurchbrüche 20 Prozent, in der Gruppe mit vier Impfungen waren es dagegen nur sieben Prozent. Damit konnte die weitere Impfung das Risiko um fast zwei Drittel senken.