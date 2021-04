Bisher wurde die Variante in 21 Ländern weltweit beobachtet. In Deutschland wurde sie das erste Mal am 1. März nachgewiesen. Hierzulande wurden bisher acht Fälle bekannt, in Großbritannien schon 77 (Stand 21.04.2021). Am Dienstag kam das Gerücht auf, dass am Uniklinikum Dresden die indische Variante erstmals sequenziert wurde. Auf Anfrage von MDR WISSEN hin erklärte die dortige Pressestelle jedoch, dass es sich um eine Fehlinformation gehandelt habe.