Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, warum man davon spricht, dass Videos, Memes und andere Dinge im Internet viral gehen? Weil es gut klingt, ja, aber weil ein gutes Meme eben auch funktioniert wie ein gutes Virus: Es wird verschickt – und damit aus technischer Sicht kopiert –, vielleicht verbessert, wieder kopiert und am Ende beherrscht das beste Meme das Netz. Und zwar dadurch, dass ein Mensch dieses ziemlich gute Bildchen an möglicherweise viele Menschen weiterschickt und wiederum jeder einzelne dieser Menschen es wiederum an viele andere weiterschickt – Multiplikatoren nennt man die. Bei einem Virus funktioniert das auch so: Um sich zu verbreiten, kopiert es sich selbst. Und, Sie kennen das vielleicht noch vom Fotokopierer früher, spätestens bei der Kopie von der Kopie von der Kopie muss man Abstriche machen im Vergleich zum Original.