Einige Nutzer haben die Mitteilung "Eine Risiko-Begegnung" erhalten - ohne Warnung dazu. Laut Robert Koch-Institut besteht in diesem Fall kein Risiko. Der Hinweis bedeutet lediglich: Man ist in den vergangenen zwei Wochen einer Person begegnet, die mittlerweile positiv getestet wurde. Eine weitere Fehlermeldung lautet, dass "'Corona-Warn' in dieser Region möglicherweise nicht unterstützt" wird. Auch dieser Fehler hat seine Ursache im Apple-Betriebssystem, die Meldung ist für die User irrelevant. Außerdem zeigt die App manchmal Risikobegegnungen an, aber weiterhin ein geringes Risiko. Das könnte an sehr kurzen Kontakten liegen, die die App als nicht als nicht riskant einstuft.