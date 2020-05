Allerdings ist es laut Georg Feulner für Experten nicht überraschend, dass sich diese Reduktion noch nicht in präzisen Messungen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre niedergeschlagen hat. "Etwa die Hälfte der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen werden von natürlichen Senken aufgenommen, vor allem von den Ozeanen und den Landpflanzen", erklärt der Experte.

In der Atmosphäre seien derzeit rund 830 Mrd. Tonnen CO2 Tonnen enthalten, wie Prof. Andreas Huth vom Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in einem MDR-Wissen-Dossier zum Thema CO2 erklärte. Dazu kämen weiter 40.000 Mrd. Tonnen gebunden im Meer sowie 600 Mrd. Tonnen, die in der Vegetation als Kohlenstoff gespeichert sind. Außerdem befänden sich größere Mengen im Boden, wobei es hierzu nur Schätzungen gibt. Diese verschiedenen CO2-Pools können sich gegenseitig austauschen. Allein, wenn man die bekannten Zahlen zusammenrechnet (41.400 Gigatonnen) zeigt sich also, dass die Einsparung von 1 Milliarde Tonnen (also einer Gigatonne) weniger als ein Vierzigtausendstel ausmacht, ein Wert von 0,000024.