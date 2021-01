Bei der Frage nach den Maßnahmen gegen die Mutation waren sich die Experten einig: Es seien keine neuen nötig, die bestehenden müssten nur konsequent eingehalten werden. "Das wird aber immer schwieriger, je länger die Pandemie läuft", räumte Prof. Eckerle ein. Auch Bergthaler erläuterte, dass die größte Herausforderung nun sei, die Bevölkerung noch weiter motivieren zu können: "Man hat eigentlich keine Lust mehr, aber muss weiter Vorsicht walten lassen." Letztlich müssten die Infektionszahlen über die Kontaktbeschränkungen noch stärker reduziert werden – nicht nur, um die Krankenhäuser und Labore zu entlasten, sondern auch, um dem Virus weniger Chancen zu geben, weiter zu mutieren.



Das deckt sich auch mit den Beobachtungen von Christian Drosten, dem Chefvirologen der Berliner Charité. In der aktuellen Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" erklärt Drosten: "Es ist praktisch garantiert, dass wir diese südafrikanische Variante genau wie die englische Variante in den nächsten Tagen bis Wochen auch in Deutschland sehen werden." Daher sollten die Schulen auch noch länger bei uns geschlossen bleiben, denn in Großbritannien hat sich die neue Variante wohl auch deswegen weiter verbreitet, weil die Bildungseinrichtungen noch bis vor kurzem geöffnet waren. Daneben denkt Drosten auch an den öffentlichen Personenverkehr, der reduziert werden sollte – etwa auf nur noch 25 Prozent Belegung. Am Ende seien wohl die Maßnahmen am besten, die am längsten durchzuhalten sind, so der Experte.