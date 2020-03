Phasenweise Rückkehr ins öffentliche Leben nach Altersgruppen?

Alex G. betrachtet die Altersgruppe der 0- bis 39-jährigen als am geringsten gefährdet und hält es damit für möglich, sie als erste wieder ins öffentliche Leben zu entlassen. Dabei zieht er auch die Möglichkeit in Betracht, dass diese Menschen mit dem Coronavirus in Kontakt kommen, immun werden und damit sogar zu einer Immunisierung der Gesamtbevölkerung beitragen. Könnte das funktionieren?

Gezielte Durchseuchung - gefährlich und kontraproduktiv

Prof. Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charite, sieht die gezielte Ansteckung junger Menschen kritisch. Zum einen würde das die derzeitigen Bemühungen zunichte machen, die Verbreitung des Virus generell einzudämmen. Und er hat zudem ethische Bedenken:

Prof. Christian Drosten warnt vor einer gezielten Corona-Infektion jüngerer Menschen. Bildrechte: dpa Junge Menschen sind nicht grundsätzlich frei von einem Risiko. Es gibt auch jüngere Patienten, die ohne Vorbelastung schwer an Corona erkranken oder sogar daran versterben. Wir werden keine Todesfälle provozieren. Prof. Christian Drosten, Virologe

Darüber hinaus ginge der Prozess auch dann zu langsam voran: Bis unter den aktuellen Bedingungen eine Infektionsrate der Bevölkerung von 70 Prozent erreicht würde, würden Jahre vergehen. Zudem dürfte es schwer werden, eine Altersregelung so durchzusetzen. In vielen Familien leben Menschen unterschiedlichen Alters zusammen. Wie sollte sich ein 45jähriger Vater verhalten, dessen 10jähriges Kind wieder ins Schwimmbad dürfte? Er müsste es begleiten. Und selbst wenn nicht, würde dieses Kind möglicherweise einen Infekt mit nach Hause bringen und dabei den Ü-40-Vater, der ja streng genommen schon ein höheres Risiko trägt, anstecken.

Dennoch sehen Virologen genau wie User Alex in der gesonderten Betrachtung der Risikogruppe eine Chance, das normale Leben wieder anlaufen zu lassen:

Risikogruppe 70+ besonders schützen

Prof. Alexander Kekulé, Virologe und Epidemiologe Bildrechte: IMAGO Auch für den Prof. Alexander Kekulé steht fest, dass wir uns nur nach und nach wieder dem normalen Alltag nähern können und das vor allem Menschen, die ein höheres Risiko tragen, schwer an Covid-19 zu erkranken oder gar zu sterben, besonderen Schutz brauchen. Das sind bekanntermaßen die über 70jährigen und Patienten mit Vorerkrankungen. Das Immunsystem der meisten anderen ist grundsätzlich in der Lage, eine Infektion in den Griff zu bekommen. Trotzdem ist auch hier Vorsicht geboten.

Würde man jetzt alle Menschen mit einem Mal ungeschützt raus lassen, würde sich das Virus sofort wieder rasend schnell ausbreiten, alle Maßnahmen wären dann umsonst gewesen. Prof. Alexander Kekulé

Standard-Accessoir OP-Maske: Ein Jahr lang das Verhalten ändern

Eine große Chance, das Virus langfristig in Schach zu halten, sieht Kekulé in einer Strategie, die er "Smart Distancing" nennt. Soziale Kontakte wären demnach zunehmend wieder möglich, allerdings unter Berücksichtigung einiger Regeln:

Smart Distancing

Tragen einer OP-Maske bei einer zwischenmenschlichen Distanz von weniger als zwei Metern, kein Händeschütteln, keine Großveranstaltungen wie Stadionkonzerte oder Fußballspiele.

Tests, Tests, Tests!

Grenzkontrollen unverzichtbar

Noch bis vor kurzem wurden Menschen, die nach Deutschland eingereist sind, nicht auf eine mögliche Covid-19-Infektion überprüft. Sie haben dadurch möglicherweise neue Infektionsketten hierzulande ausgelöst. Die Virologen sind sich einig darin, dass Gesundheitskontrollen bei der Einreise unverzichtbar sind.

Wir müssen jetzt konsequent dafür sorgen, das keine neuen Fälle eingeschleppt werden, wie das bis vor kurzem der Fall war. Alexander Kekulé

Alle Register gezogen - in 2 bis 3 Wochen neue Prognosen möglich

Das Maßnahmenpaket ist jetzt so umfassend wie nie zuvor. Erste positive Konsequenzen scheinen sich abzuzeichnen. Die Anzahl der neuen Fälle pro Tag, die beim Robert Koch-Institut erfasst werden, liegt derzeit leicht unterhalb der Prognosen. Wenn das so ist und auch in den nächsten Tagen so bleibt, könnten damit auch die Weichen für den Weg aus dem Shutdown gestellt werden:

Wenn sich diese Abweichung zwischen erwarteter und beobachteter Anzahl neuer Fälle einspielt, dann hat man damit eine Grundlage, um rechnerische Modelle nachzujustieren. Christian Drosten

Mathematiker und wissenschaftliche Modellierer seien dann gefragt, um aktuell mögliche Szenarien und Prognosen zu errechnen. Auch die Schwere der einzelnen Fälle und die Sterblichkeit müssten dabei berücksichtigt werden, um langfristig eine adäquate medizinische Versorgung sicherstellen zu können, so Drosten. Auf Grundlage neuer Modelle und Prognosen könnte dann die Politik entscheiden, wie lange der Shutdown für uns noch anhalten wird. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass solche Ergebnisse frühestens in zwei bis drei Wochen vorliegen könnten.