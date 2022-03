Zwar scheint die Hirsch-Variante nicht besonders gefährlich für Menschen zu sein, doch die hohe Anzahl an Mutationen gegenüber dem Wuhan Wildtyp zeigt, wie stark sich Sars-Coronavirus-2 durch weitere Reservoirwirte verändern könne, so das Team von Wissenschaftlern um Bradley Pickering vom kanadischen Zentrum für Tiergesundheit und Sicherheit von Lebensmitteln.

Die kanadischen Forscher hatten während der Jagdsaison im November und Dezember 2021 bei rund 300 Weißwedelhirschen Proben genommen. Alle Tiere hatten im Südwesten des Bundesstaates Ontario gelebt, nahe der Grenze zum US-Bundesstaat Michigan und der Großstadt Detroit. Bei insgesamt 21 Proben konnten die Wissenschaftler das Virus nachweisen. In drei Fällen war die Qualität des festgestellten Viruserbguts so gut, dass eine Genomanalyse möglich war.

37 dieser Veränderungen waren bereits bei anderen Tierwirten beobachtet worden, wiederum 23 davon allerdings noch nie bei Hirschen. Zum Vergleich: Die Omikron Variante weißt 59 Mutationen auf, davon 37 am Spikeprotein, die Omikron erlauben, bereits aufgebaute Immunität teilweise zu umgehen.

Die engsten Verwandten der Hirschviren fanden die Forscher in menschlichen Proben, die im Herbst 2020 im US-Bundesstaat Michigan genommen worden waren. Dort hatte es wie zu dieser Zeit in Europa auch in Nerzfarmen Sprünge des Virus zwischen Tieren und Menschen gegeben. Die damals beobachteten Viren wiederum seien verwandt mit denen, die jetzt bei den Hirschen gefunden wurden, schreiben die Forscher.