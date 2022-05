Ein Mann aus Magdeburg hat sich im vergangenen Sommer sage und schreibe 87 Mal gegen Corona impfen lassen – wohl vor allem, um auf diese Weise an Impfbescheinigungen zu gelangen, die er anschließend an Impfskeptiker weiterverkauft hat, die die Coronabeschränkungen auch ohne geimpft zu sein umgehen wollten. Diesen kuriosen Fall deckten Ermittler Anfang April auf. Ist der 62-Jährige dank der vielen Impfungen nun besonders gut geschützt vor dem Virus? Und würde sich auch für die übrige Bevölkerung ein zweiter Booster, also eine vierte Impfung, lohnen? Schließlich wird überzähliger Impfstoff derzeit wegen Ablauf der Haltbarkeit sogar entsorgt.

Für die breite Bevölkerung sei eine weitere Booster-Impfung frühestens im Herbst sinnvoll, wenn ein an Omikron angepasster Impfstoff zur Verfügung steht. Wenn überhaupt. Denn in allen Geimpften läuft ein Prozess ab, der sich Affinitätsreifung nennt, erklärt Professor Andreas Radbruch, Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums in Berlin. "Dabei nimmt die Konzentration der Antikörper gegen ein bestimmtes Virus in unserem Körper zwar ab. Doch diejenigen, die bleiben beziehungsweise neu gebildet werden, binden immer besser an die Rezeptoren des Virus."