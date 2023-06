Mit Zig-Millionen Infektionen pro Woche rollt gegenwärtig eine neue Corona-Welle durch China. Die Zahl der Ansteckungen steigt seit Wochen stetig an. Allein in Peking ist Covid-19 seit vier Wochen wieder das vorherrschende Virus unter allen Infektionskrankheiten, wie die Gesundheitskommission der Hauptstadt am Freitag mitteilte. Schulen in einigen Teilen Chinas wurden aufgefordert, wachsam zu sein und Vorbeugungsmaßnahmen zu ergreifen.

In Deutschland liegt die Zahl der offiziell gemeldeten Infektionen aktuell auf einem Tiefststand. Laut dem Robert Koch-Institut beträgt die 7-Tage-Inzidenz aktuell nur noch 4,2. Allerdings werden auch kaum noch infizierte Patienten per PCR getestet. Nach den jüngsten verfügbaren Daten sind XBB und seine Untervarianten auch in Deutschland dominant. Eine Ausbreitung der zuletzt in Indien neu beobachteten Variante Arcturus kann für Deutschland bislang aber nicht bestätigt werden. Bisher wurde sie hier lediglich 46 Mal nachwiesen, in den allermeisten Fällen Anfang April. Zuletzt gab es aber kaum noch neue Nachweise.