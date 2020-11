Hintergrund für das Video der Experten der TU Freiberg ist das in diesem Jahr gestartete Projekt "Viruspartikelströmung Musikermedizin und Patientenräume". Darin untersuchen die Freiberger zusammen mit der Universitätsmedizin Leipzig und dem Klinikum St. Georg die Virenausbreitung besonders beim Singen in geschlossenen Räumen sowie bei der Versorgung von beatmeten Patienten in Patientenzimmern.

Der Fokus lag dabei auf den Aerosolen, kleineren Tröpfchen, die im Gegensatz zu größeren längere Zeit in der Luft schweben und so einen möglichen Übertragungsweg für Coronaviren darstellen. Die Aerosole wurden mithilfe von Computersimulationen untersucht, die ihre Ausatmung und Ausbreitung in der Raumluft visualisieren - mit verschiedenen Schutzvorkehrungen wie einem Schal, einer einfachen Maske, einem Visier und einer FFP2-Maske.



Daran anschließen sollen sich nun Versuche bei Chören in Leipzig sowie in geschlossenen Patientenzimmern der Universitätsmedizin Leipzig. Das Ziel: die Optimierung bisheriger Hygienemaßnahmen für den musikalischen Kulturbereich und für die klinische Patientenversorgung.