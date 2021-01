Tatsächlich birgt eine Veränderung der Impfzeiträume theoretisch sogar immense Risiken. Florian Krammer, Impfforscher an der Icahn School of Medicine in New York, hält es für denkbar, dass eine solche Veränderung die Mutationsrate der Viren erhöht. Zwar entstehe zehn bis 14 Tage nach der ersten Impfung ein Impfschutz. Allerdings sei die Zahl der sogenannten neutralisierenden Antikörper, also der Antikörper die das Sars-Coronavirus-2 tatsächlich zerstören, dann noch gering. Das könne dazu führen, dass es nach der ersten Impfung zu asymptomatischen Infektionen kommen kann, was bei der Zulassungsstudie von Moderna auch nachgewiesen worden sei.