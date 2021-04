Deutlich mehr Kinder in 2. Welle mit Corona infiziert als bekannt

In der zweiten Welle der Corona-Pandemie im Herbst und Winter waren erneut deutlich mehr Kinder mit dem Coronavirus infiziert, als über einen PCR-Test gemeldet wurden. Einer Studie des Helmholtz Zentrums München zufolge waren in Bayern drei- bis viermal mehr Kinder im Alter von einem bis zu zehn Jahren mit SARS-CoV-2 infiziert.

In Zahlen bedeutet das demzufolge, dass von den 11.400 Kindern im Alter von einem bis zu zehn Jahren, die das Team in der zweiten Welle untersucht hat, 446 Antikörper gegen SARS-CoV-2 in ihrem Blut hatten – also umgerechnet etwa 3,9 Prozent.