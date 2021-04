Erkranken Menschen schwer an Covid-19, ist meist das eigene Immunsystem das Problem: Statt sich nur auf die Bekämpfung der Viren zu konzentrieren, entzündet sich auch gesundes Gewebe, attackieren Immunzellen intakte Lungenzellen und führen zu schweren bis lebensbedrohlichen Symptomen. Forscher aus den USA zeigen nun in einem Tierexperiment: Das Spikeprotein des Virus allein reicht aus, um diese Immunreaktion in Gang zu setzen.

Pavel Solopov, Forscher an der Old Dominion Universität in Norfolk, USA, nutzte mit seinem Team genetisch veränderte Mäuse für sein Experiment. Die Tiere wurden so verändert, dass in ihrem Lungengewebe menschliche ACE-2-Rezeptoren vorkamen, über die Sars-CoV-2 üblicherweise in Zellen gelangt. Eine Gruppe von Tieren bekam dann Spikeproteine in den Rachen geträufelt, eine Kontrollgruppe nur eine Kochsalzlösung. Die Ergebnisse präsentierte Solopov bei der virtuellen Tagung "Experimental Biology 2021".