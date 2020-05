Grundlage dieser Visualisierungen sind aktuelle Studien zur Struktur des Virus, zu seinen Proteinen und dazu, wie diese Eiweiße miteinander verknüpft sind und interagieren. Die Biologen haben sich bei der Konzeption auch mit Virologen ausgetauscht. Zu sehen sind unter anderem die sogenannten Spikeproteine, die Moleküle auf der Hülle des Krankheitserregers. Mit diesen Spikeproteinen dockt das Virus an die menschlichen Zellen an und schleust dann sein Erbgut in sie ein. Ihre spezifische Form, die an eine Krone erinnert, gibt den Coronaviren ihren Namen.