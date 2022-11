Asthma gehört weltweit zu den häufigsten Atemwegserkrankungen. Global gesehen leiden mehr als 300 Millionen Menschen an der Krankheit, die oft durch allergische Reaktionen ausgelöst wird und zu Atemnot, Husten und einem Gefühl der Enge in der Brust führen kann. In Deutschland sind laut dem Gesundheitsatlas der AOK rund 3,5 Millionen Menschen Asthmatiker, in Großbritannien bei geringerer Bevölkerungszahl sogar mehr als fünf Millionen.



Dort haben Forschende der Queen Mary's University nun untersucht, wie sich die Zahl der Asthma-Anfälle seit Beginn der Lockerungen der Corona-Beschränkungen im April 2021 entwickelt hat. Dazu wurden die Daten von 2.312 Asthmatikern analysiert, die zwischen November 2020 und April 2022 an der "Covidence UK Study" der Uni teilgenommen hatten. Das Ergebnis: Im April 2021 gaben 1,7 Prozent der Studienteilnehmer an, im Vormonat einen schweren Asthma-Anfall erlitten zu haben. Im Januar 2022 hatte sich ihr Anteil auf 3,7 Prozent mehr als verdoppelt. Eine weitere Erkenntnis der Studie war, dass Covid-19 Asthma-Anfälle nicht häufiger auslöst als andere Atemwegserkrankungen.